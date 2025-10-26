Schriesheim. (hö) Das war einer der schwersten Brände in der Altstadt sei Langem: Auch nach drei Stunden war das Feuer in der ehemaligen Gaststätte "Deutscher Hof" immer noch nicht gelöscht; die Arbeiten dauerten bis Redaktionsschluss noch an. Es gab immerhin keine Verletzten.

Die zwei Bewohner des Hauses, die ehemaligen Pächter, konnten sich vorher ins Freie retten und wurden vom Notarzt untersucht. Schließlich wurde auch noch deren Katze gerettet. Noch steht nicht fest, ob die Hausbewohner eine Notunterkunft brauchen oder ob sie anderweitig unterkommen.

Die Schriesheimer Feuerwehr war am Sonntag um 17.31 Uhr alarmiert worden. Am Ende waren drei Drehleitern aus Schriesheim, Ladenburg und Edingen-Neckarhausen im Einsatz, denn es war zu gefährlich, in das brennende Gebäude zu gehen – auch weil sich die alten Stroh-Lehm-Decken mit Löschwasser vollgesogen hatten und daher einsturzgefährdet waren.

"Wir sind noch nicht tief reingegangen", so Kommandant Oliver Scherer, "wir können dem Boden nicht trauen." Zumindest scheint sich der Schaden vor allem auf die Wohnung in der ersten Etage zu konzentrieren. Hier brach aus vermutlich ungeklärter Ursache der Brand aus.

Insgesamt waren über 150 Einsatzkräfte im Einsatz – deswegen so viele, weil jede Menge Trupps unter Atemschutz bereitstehen mussten, um irgendwann ins Haus gehen zu können. Doch zu diesem Zeitpunkt war es noch nicht so weit: Es brannte weiter lichterloh im ersten Stock. Die Schriesheimer Wehr schlug von der Drehleiter aus mit einem Widerhaken die Fenster ein und löschte. Inzwischen hatten sie auch etliche Dachziegel herausgelöst, um von ganz oben an die Flammen zu kommen.

Auch Bürgermeister Christoph Oeldorf war vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Er zeigte sich vom Brandgeschehen sehr beeindruckt: "Das habe ich selten gesehen, dass die Flammen aus allen Fenstern schlagen." Für die Wehren hatte er nur großes Lob: "Deren Arbeit lief wie ein gut geöltes Uhrwerk ab."

Update: Sonntag, 26. Oktober 2025, 21.21 Uhr

Schriesheim. (pol/msc) Ein Gebäude in der Heidelberger Straße ist in Brand geraten. Das teilte die Polizei mit.

Ort des Geschehens

Feuerwehr, Rettungsdienst und Beamte der Polizei seien bereits vor Ort und im Einsatz. Weitere Erkenntnisse zum Brand oder dessen Ausmaß gibt es noch nicht.