Algerischer Flüchtling startet in Weinheim als Gebäudereiniger durch
Mustapha Hichem kam 2017 nach Deutschland. In seiner Firma will man nicht mehr auf ihn verzichten.
Weinheim. (RNZ) Volker Weidler spricht nur positiv über seinen Mitarbeiter Mustapha Hichem, in der Stimme des Chefs der Weinheimer Reinigungsfirma schwingen Wertschätzung und Respekt mit. Er sagt Sätze wie: "Hut ab!" Oder: "Der kann was!"
Man merkt, der Unternehmer will auf seinen Mitarbeiter nicht mehr verzichten. Weidler hätte gern mehr Menschen vom Schlage des algerischen