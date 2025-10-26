Sonntag, 26. Oktober 2025

Plus "Der kann was!"

Algerischer Flüchtling startet in Weinheim als Gebäudereiniger durch

Mustapha Hichem kam 2017 nach Deutschland. In seiner Firma will man nicht mehr auf ihn verzichten.

26.10.2025 UPDATE: 26.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 43 Sekunden
Mustapha Hichem (r.) bei der Arbeit mit seinem Chef Volker Weidler. Foto: zg

Weinheim. (RNZ) Volker Weidler spricht nur positiv über seinen Mitarbeiter Mustapha Hichem, in der Stimme des Chefs der Weinheimer Reinigungsfirma schwingen Wertschätzung und Respekt mit. Er sagt Sätze wie: "Hut ab!" Oder: "Der kann was!"

Man merkt, der Unternehmer will auf seinen Mitarbeiter nicht mehr verzichten. Weidler hätte gern mehr Menschen vom Schlage des algerischen

