Wie eine Gemeinde für die Zukunft umgekrempelt werden kann
Altbürgermeister Armin König hält am 30. Oktober einen Vortrag. Wie in Illingen Innenentwicklung funktioniert hat.
Altbürgermeister von Illingen
Von Annette Steininger
Hirschberg. Wie kann man Gemeinden für Bürger attraktiv machen, die Einwohnerzahlen stabilisieren? Armin König (68) war nicht nur 27 Jahre, bis 2003, Bürgermeister von Illingen – einer Gemeinde mit sechs Ortsteilen im Saarland –, 15 Jahre Journalist und hat die Demografie intensiv erforscht. Er war mit der Gemeinde auch an einem bundesweiten