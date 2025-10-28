A6 bei Wiesloch/Walldorf. (jubu) Das Warten auf freie Fahrt hat ein Ende: Die seit Monaten laufende Fahrbahnerneuerung der Autobahn A6 zwischen Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz Walldorf steht vor dem Abschluss. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, ist der Umbau der Verkehrsführung in die letzte Bauphase gegangen.

Ab dem 1. November sollen sämtliche Einschränkungen aufgehoben sein –