Dienstag, 28. Oktober 2025

Plus Wiesloch/Walldorf

A6 zum Wochenende nach 2 Jahren wieder dreispurig befahrbar

Aufatmen für Staugeplagte: Das Großprojekt "Sanierung" geht zu Ende.

28.10.2025 UPDATE: 28.10.2025 04:00 Uhr 53 Sekunden
Das Walldorfer Kreuz und die A6 bis Wiesloch/Rauenberg waren auch im Jahr 2024 Stauschwerpunkte. Foto: dpa

A6 bei Wiesloch/Walldorf. (jubu) Das Warten auf freie Fahrt hat ein Ende: Die seit Monaten laufende Fahrbahnerneuerung der Autobahn A6 zwischen Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz Walldorf steht vor dem Abschluss. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, ist der Umbau der Verkehrsführung in die letzte Bauphase gegangen.

Ab dem 1. November sollen sämtliche Einschränkungen aufgehoben sein –

