Mittwoch, 29. Oktober 2025

Plus Restaurant oder Kanzlei?

Schwanen-Streit in Neckargemünd nach 5 Jahren vor dem Ende

Der Streit steht vor dem Ende: Das Landgericht entscheidet über Nutzung des Hotel-Restaurant-Gebäudes.

29.10.2025 UPDATE: 29.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 2 Sekunden
„Hotel“ steht auf dem Gebäude – doch ist eine solche Nutzung noch möglich? Foto: Alex

Neckargemünd. (cm) Vier Jahre, ein Bürgermeister und ein Gemeinderatsgremium später hat der Schwanen-Streit am Heidelberger Landgericht nun seine Fortsetzung gefunden. Bekanntlich will die Stadt Neckargemünd mit einer Unterlassungsklage erreichen, dass das frühere Hotel-Restaurant Schwanen nicht mehr als Anwaltskanzlei genutzt werden darf. 

Tatsächlich gibt es seit einem Jahr dort

