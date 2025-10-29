Neckargemünd. (cm) Vier Jahre, ein Bürgermeister und ein Gemeinderatsgremium später hat der Schwanen-Streit am Heidelberger Landgericht nun seine Fortsetzung gefunden. Bekanntlich will die Stadt Neckargemünd mit einer Unterlassungsklage erreichen, dass das frühere Hotel-Restaurant Schwanen nicht mehr als Anwaltskanzlei genutzt werden darf.

Tatsächlich gibt es seit einem Jahr dort