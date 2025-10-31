Freitag, 31. Oktober 2025

Plus Nußloch

Rewe-Eichhörnchen wurde gefangen und lebt nun im Wald

Das Tier wurde aus dem Supermarkt umgesiedelt. Ein Futterdepot wurde bereitgestellt.

31.10.2025 UPDATE: 31.10.2025 04:00 Uhr 41 Sekunden
Das Eichhörnchen fühlte sich im Nußlocher Rewe-Markt wohl. Foto: Elenkova

Nußloch. (cm) Der neue Lebensraum wird dem aktuell wohl bekanntesten Eichhörnchen der Region besonders schmackhaft gemacht: Das possierliche Tierchen aus dem Rewe-Supermarkt in Nußloch konnte vor Kurzem "unversehrt gefangen und in einen geeigneten Waldbereich westlich von Sandhausen umgesiedelt werden", teilte Susanne Uhrig als Sprecherin der Unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt des

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
zu unseren Autoren  
