Rewe-Eichhörnchen wurde gefangen und lebt nun im Wald
Das Tier wurde aus dem Supermarkt umgesiedelt. Ein Futterdepot wurde bereitgestellt.
Nußloch. (cm) Der neue Lebensraum wird dem aktuell wohl bekanntesten Eichhörnchen der Region besonders schmackhaft gemacht: Das possierliche Tierchen aus dem Rewe-Supermarkt in Nußloch konnte vor Kurzem "unversehrt gefangen und in einen geeigneten Waldbereich westlich von Sandhausen umgesiedelt werden", teilte Susanne Uhrig als Sprecherin der Unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt des