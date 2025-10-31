Freitag, 31. Oktober 2025

zurück
Plus Mannheim

Geschäftsführung von insolventer Eichbaum-Brauerei tritt zurück

Stühlerücken bei der Mannheimer Brauerei. Der Sachverwalter hält den Sanierungsplan für "plausibel und nachvollziehbar". Investoren gesucht.

31.10.2025 UPDATE: 31.10.2025 16:59 Uhr 4 Minuten, 43 Sekunden
Die traditionsreiche Eichbaum-Brauerei zählt zu den ältesten Unternehmen Mannheims. Nun geriet sie in Schieflage. Foto: dpa

Von Matthias Kros

Mannheim. Die insolvente Mannheimer Brauerei versucht einen Befreiungsschlag: Laut einer Pressemitteilung vom Freitag sind die beiden bisherigen Geschäftsführer Andreas Hiby-Durst und Markus Lopsien von ihren Ämtern zurückgetreten. Damit wolle man den Weg freimachen für die Einsetzung einer Sanierungsgeschäftsführung.

Diese bestehe aus dem

