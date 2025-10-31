Von Matthias Kros

Mannheim. Die insolvente Mannheimer Brauerei versucht einen Befreiungsschlag: Laut einer Pressemitteilung vom Freitag sind die beiden bisherigen Geschäftsführer Andreas Hiby-Durst und Markus Lopsien von ihren Ämtern zurückgetreten. Damit wolle man den Weg freimachen für die Einsetzung einer Sanierungsgeschäftsführung.

Diese bestehe aus dem