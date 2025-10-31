Geschäftsführung von insolventer Eichbaum-Brauerei tritt zurück
Stühlerücken bei der Mannheimer Brauerei. Der Sachverwalter hält den Sanierungsplan für "plausibel und nachvollziehbar". Investoren gesucht.
Von Matthias Kros
Mannheim. Die insolvente Mannheimer Brauerei versucht einen Befreiungsschlag: Laut einer Pressemitteilung vom Freitag sind die beiden bisherigen Geschäftsführer Andreas Hiby-Durst und Markus Lopsien von ihren Ämtern zurückgetreten. Damit wolle man den Weg freimachen für die Einsetzung einer Sanierungsgeschäftsführung.
Diese bestehe aus dem