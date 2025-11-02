Rauenberg. (pol/rl) Zwei Autos kollidierten auf der Bundesstraße B39 am Samstagabend. Das teilte die Polizei am heutigen Sonntag mit.

Ein 78-jähriger Opel-Zafira-Fahrer war gegen 16.45 Uhr auf der Bundesstraße B39 in Richtung Mühlhausen unterwegs. Als er nach links in die Wieslocher Straße abbiegen wollte, befanden sich auf der Abbiegespur mehrere an einer Ampel wartende Fahrzeuge. Anstatt sich einzuordnen, fuhr er an den haltenden Autos vorbei, missachtete die rote Ampel und bog nach links ab.

Als er die Gegenfahrbahn überquerte, kollidierte er mit dem Citroën eines 49-jährigen Fahrers, der in Richtung Wiesloch unterwegs war. Durch den Aufprall wurde der Opel auf die Abbiegespur geschleudert und stieß dort mit einem der wartenden Fahrzeuge zusammen.

Für die anschließenden Rettungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten wurde die B39 in Richtung Wiesloch gesperrt. Die Beifahrerin des Opel-Fahrers wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Insgesamt wurden vier Personen leicht verletzt. Sie kamen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro.

Der stark beschädigte Opel sowie der Citroën mussten abgeschleppt werden; eine Fachfirma reinigte die Fahrbahn.

Erst gegen 19.40 Uhr konnte die Strecke wieder freigegeben werden. Die Unfallaufnahme übernahm das Polizeirevier Wiesloch.

Ort des Geschehens

Update: Sonntag, 2. November 2025, 13.15 Uhr