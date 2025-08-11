Wein-Fass auf Festplatz an Wochenenden wieder geöffnet
Werbung für den Wein direkt aus dem Fass. Man hat gute Erfahrungen im vergangenen Jahr gemacht.
Von Volker Knab
Schriesheim. Margit und Thomas Höhr bieten wochenends im großen Fass auf dem Festplatz-Parkplatz wieder Wein und andere regionale Produkte zum Verkauf an. Zur Eröffnung des Weinverkaufsstandes besuchte Stadträtin Andrea Diehl in Vertretung von Bürgermeister Christoph Oeldorf am Samstag gemeinsam mit ihren Ratskolleginnen Lissy Breitenreicher und Christiane
