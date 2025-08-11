Montag, 11. August 2025

Plus Schriesheim

Wein-Fass auf Festplatz an Wochenenden wieder geöffnet

Werbung für den Wein direkt aus dem Fass. Man hat gute Erfahrungen im vergangenen Jahr gemacht.

11.08.2025 UPDATE: 11.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 54 Sekunden
Die Stadträtinnen Andrea Diehl, Christiane Haase und Lissy Breitenreicher (v.l.) freuten sich, dass Margit und Thomas Höhr das Fass wieder für den Verkauf von Wein und Deftigem öffneten. Foto: vkn

Von Volker Knab

Schriesheim. Margit und Thomas Höhr bieten wochenends im großen Fass auf dem Festplatz-Parkplatz wieder Wein und andere regionale Produkte zum Verkauf an. Zur Eröffnung des Weinverkaufsstandes besuchte Stadträtin Andrea Diehl in Vertretung von Bürgermeister Christoph Oeldorf am Samstag gemeinsam mit ihren Ratskolleginnen Lissy Breitenreicher und Christiane

