Von Micha Hörnle

Schriesheim. Simmerath, eine 16.000-Einwohner-Gemeinde unweit von Aachen, steht selten im Mittelpunkt des Weltgeschehens. Am 22. August 2023 kam aber der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz vorbei, um sich mal ein Bild davon zu machen, wie eine Kommune von der Windkraft – dazu noch im Wald – profitiert. Auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst war