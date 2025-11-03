Von Simmeraths Bürgerwindpark war sogar Kanzler Olaf Scholz beeindruckt
Vor gut zwei Jahren besuchte der damalige Bundeskanzler die Eifel-Gemeinde. Nun sprach deren Bürgermeister Bernd Goffart in Schriesheim.
Von Micha Hörnle
Schriesheim. Simmerath, eine 16.000-Einwohner-Gemeinde unweit von Aachen, steht selten im Mittelpunkt des Weltgeschehens. Am 22. August 2023 kam aber der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz vorbei, um sich mal ein Bild davon zu machen, wie eine Kommune von der Windkraft – dazu noch im Wald – profitiert. Auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst war