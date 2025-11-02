Sonntag, 02. November 2025

zurück
Sandhausen

Eierwürfe an Halloween

Nach der diesjährigen Sachbeschädigungen gibt es nächstes Jahr kein Halloween-Haus.

02.11.2025 UPDATE: 02.11.2025 19:44 Uhr 35 Sekunden
Nach dem gruseligen Abend am Halloween-Haus wurden die Folgen an der Fassade deutlich. Fotos: privat

Sandhausen. (cm) "Es tut uns leid für alle, die sich an die Regeln gehalten haben", sagt Nadine Geiger. Die Inhaberin des Halloween-Hauses in Sandhausen hat nach dem Diebstahl von Masken und nach Eierwürfen am Freitagabend beschlossen, im kommenden Jahr eine Pause einzulegen und ihr Grundstück nicht mehr zu dekorieren und für Besucher zu öffnen.

Es war in der Dämmerung, als zwei Jugendliche das erste Ei warfen, berichtet Geiger. Insgesamt waren es am Ende des Abends acht Stück, die die Fassade des Hauses, einen Pavillon, das Auto des Nachbars und einen Mann trafen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Geiger vermutet, dass es dieselben Jugendlichen waren. Die Polizei war da, eine Anzeige wegen Sachbeschädigung folgt. Geiger freut sich zwar über viel Lob und Anerkennung, doch die Enttäuschung sitze tief. Im nächsten Jahr will sie an Halloween einmal selbst die großartigen Halloweenhäuser im Umkreis besuchen. "Für 2027 entscheiden wir dann neu", so Geiger.

Nach dem gruseligen Abend am Halloween-Haus wurden die Folgen an der Fassade deutlich. Fotos: privat

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.