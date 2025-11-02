Sandhausen. (cm) "Es tut uns leid für alle, die sich an die Regeln gehalten haben", sagt Nadine Geiger. Die Inhaberin des Halloween-Hauses in Sandhausen hat nach dem Diebstahl von Masken und nach Eierwürfen am Freitagabend beschlossen, im kommenden Jahr eine Pause einzulegen und ihr Grundstück nicht mehr zu dekorieren und für Besucher zu öffnen.

Es war in der Dämmerung, als zwei Jugendliche das erste Ei warfen, berichtet Geiger. Insgesamt waren es am Ende des Abends acht Stück, die die Fassade des Hauses, einen Pavillon, das Auto des Nachbars und einen Mann trafen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Geiger vermutet, dass es dieselben Jugendlichen waren. Die Polizei war da, eine Anzeige wegen Sachbeschädigung folgt. Geiger freut sich zwar über viel Lob und Anerkennung, doch die Enttäuschung sitze tief. Im nächsten Jahr will sie an Halloween einmal selbst die großartigen Halloweenhäuser im Umkreis besuchen. "Für 2027 entscheiden wir dann neu", so Geiger.