Montag, 03. November 2025

Neckargemünd

Kuh lebt seit zwei Wochen bei Mückenloch im Wald

Immer wenn sie Menschen begegnet, nimmt sie Reißaus. Zuletzt wurde sie am Freitag am Ortseingang gesehen.

03.11.2025
Die Kuh fühlt sich offenbar im Wald rund um Mückenloch wohl. Foto: Willenberg

Neckargemünd-Mückenloch. (cm) Was ist das denn? Eine Kuh im Wald? RNZ-Mitarbeiter Ulrich Willenberg staunte am Freitag nicht schlecht, als er mit dem Fahrrad im Wald oberhalb von Mückenloch unterwegs war. Dort kam ihm nämlich eine braun-weiße Kuh entgegen.

"Wir schauten uns eine Weile an, dann trabte sie im Schweinsgalopp hinunter auf die Straße zwischen Neckarhäuserhof und Mückenloch",

