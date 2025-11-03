Hirschberg. (ze) "Was alle angeht, können nur alle lösen". Mit diesem Zitat von Friedrich Dürrenmatt leitete Armin König, der 27 Jahre lang Bürgermeister von Illingen im Saarland war, seinen Vortrag rund um die Themenbereiche Neubaugebiete, Innenentwicklung und Bürgerbeteiligung ein. "Ich bin gekommen, um Anregungen zu geben, Mut zu machen", erläuterte er im Saal des Hilfeleistungszentrums die