Streit um Flüchtlingsbeauftragte sorgt in Neckarsteinach für Unruhe

In der Stadtverordnetenversammlung blieb offen, wann die Stelle der Flüchtlingsbeauftragten entfristet wurde. Kritik kam von den Grünen: Sie fordern mehr Transparenz.

31.10.2025 UPDATE: 31.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 21 Sekunden

Rathaus Neckarsteinach. Foto: Alex

Neckarsteinach. (pau) Fragen ohne klare Antworten: Die Stadtverordnetenversammlung behandelte im Rathaus viele Themen, die für Unruhen, Diskussion und harschen Ton sorgten. Eines davon war die Stelle der städtischen Flüchtlingsbeauftragten sowie die Satzung zur Unterbringung von Personen nach dem Landesaufnahmegesetz. Während Bürgermeister Lutz Spitzner wegen einer zweitägigen Tagung zu

