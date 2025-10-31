Streit um Flüchtlingsbeauftragte sorgt in Neckarsteinach für Unruhe
In der Stadtverordnetenversammlung blieb offen, wann die Stelle der Flüchtlingsbeauftragten entfristet wurde. Kritik kam von den Grünen: Sie fordern mehr Transparenz.
Neckarsteinach. (pau) Fragen ohne klare Antworten: Die Stadtverordnetenversammlung behandelte im Rathaus viele Themen, die für Unruhen, Diskussion und harschen Ton sorgten. Eines davon war die Stelle der städtischen Flüchtlingsbeauftragten sowie die Satzung zur Unterbringung von Personen nach dem Landesaufnahmegesetz. Während Bürgermeister Lutz Spitzner wegen einer zweitägigen Tagung zu