ZEW-Chef Wambach lehnt Abschaffung des europäischen Emissionshandels ab
Achim Wambach betont, der Emissionshandel sei Europas effektivstes Mittel zur CO₂-Reduktion. Die Abschaffung wäre ein Fehler. Vielmehr seien soziale Begleitung und Reformen nötig.
Von Barbara Klauß
Mannheim. ZEW-Präsident Achim Wambach hat der Forderung nach einer Abschaffung des Emissionshandels in Europa eine klare Absage erteilt: "Die Forderung kann ich nicht nachvollziehen", erklärt er der RNZ. "Den Emissionshandel abzuschaffen hieße, das Kind mit dem Bade auszuschütten."
Der Präsident des Mannheimer Leibniz-Zentrum für Europäische