Dienstag, 04. November 2025

zurück
Plus Nach Saukopftunnel auf Tempo 100

Wird die B38 in Weinheim zur massiven Lärmquelle?

Kurz nach dem Passieren des Tunnels beschleunigen etliche Autofahrer massiv. Der FDP zufolge ist das Raser-Dröhnen noch bis zum Nächstenbacher Weg zu hören.

04.11.2025 UPDATE: 04.11.2025 04:00 Uhr 3 Minuten
Der Saukopftunnel – hier ist das Westportal im Norden Weinheims zu sehen – hat pro Fahrtrichtung eine Spur. Der Verkehr in Richtung Autobahn A5 bekommt ein Stück weiter aber zwei eigene Spuren mit Tempo 100. Foto: Regierungspräsidium Karlsruhe

Von Philipp Weber

Weinheim. Leiden die Bewohner des Bergstraßenhangs am Nächstenbacher Weg unter Lärm, weil in der Ebene auf der Bundesstraße B38 zu schnell gefahren wird? Die FDP-Fraktion im Weinheimer Gemeinderat hat sich jüngst mit dieser Frage befasst. Sönke Jungclaus berichtet, dass die Lärmbelastung gestiegen sei, seit die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf einem

