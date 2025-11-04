Wird die B38 in Weinheim zur massiven Lärmquelle?
Kurz nach dem Passieren des Tunnels beschleunigen etliche Autofahrer massiv. Der FDP zufolge ist das Raser-Dröhnen noch bis zum Nächstenbacher Weg zu hören.
Von Philipp Weber
Weinheim. Leiden die Bewohner des Bergstraßenhangs am Nächstenbacher Weg unter Lärm, weil in der Ebene auf der Bundesstraße B38 zu schnell gefahren wird? Die FDP-Fraktion im Weinheimer Gemeinderat hat sich jüngst mit dieser Frage befasst. Sönke Jungclaus berichtet, dass die Lärmbelastung gestiegen sei, seit die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf einem