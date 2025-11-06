Donnerstag, 06. November 2025

Ekosem-Agrar hat nun China statt Walldorf im Blick

Der in Eberbach geborene Stefan Dürr meldet sich nach dem Abschied der Holding aus Deutschland erstmals wieder zu Wort.

06.11.2025 UPDATE: 06.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 31 Sekunden
Stefan Dürr hatte Ekosem-Agrar im Jahr 2000 gegründet. Foto: dpa

Von Matthias Kros

Walldorf. Erstmals seit dem Abschied der Walldorfer Holdinggesellschaft Ekosem-Agrar AG aus Deutschland hat sich der in Eberbach geborene Unternehmensgründer und Chef Stefan Dürr wieder zu Wort gemeldet. Seine Wurzeln lägen in Deutschland, schreibt der 61-Jährige in einem am Mittwoch veröffentlichten Newsletter.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Matthias Kros
Redakteur
