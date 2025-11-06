Ekosem-Agrar hat nun China statt Walldorf im Blick
Der in Eberbach geborene Stefan Dürr meldet sich nach dem Abschied der Holding aus Deutschland erstmals wieder zu Wort.
Von Matthias Kros
Walldorf. Erstmals seit dem Abschied der Walldorfer Holdinggesellschaft Ekosem-Agrar AG aus Deutschland hat sich der in Eberbach geborene Unternehmensgründer und Chef Stefan Dürr wieder zu Wort gemeldet. Seine Wurzeln lägen in Deutschland, schreibt der 61-Jährige in einem am Mittwoch veröffentlichten Newsletter.
Deshalb wolle er Begleiter und