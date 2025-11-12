Mittwoch, 12. November 2025

Gemeinderat will Bürger nicht weiter belasten

Vorberatung über eine Grundsteueranhebung im Ausschuss für Verwaltung, Kultur, Sport und Soziales. Der Gemeinderat entscheidet am Mittwoch.

12.11.2025 UPDATE: 12.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 47 Sekunden
Ein Blick von oben auf Wiesloch. Foto: Jan A. Pfeifer

Wiesloch. (tt) Auf wenig Begeisterung stieß bei den Gemeinderäten die Idee der Stadtverwaltung, die Grundsteuer im kommenden Jahr erneut anzupassen. Wiesloch nimmt – trotz Erhöhung der Grundsteuer im letzten Jahr – fast eine halbe Million Euro weniger ein, als geplant. Vor dem Hintergrund der anstehenden Projekte, die die Stadt finanziell sehr fordern werden, schlägt die Verwaltung deshalb

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Timo Teufert
Redakteur/Leiter der Redaktion Wiesloch/Walldorf
