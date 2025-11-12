Gemeinderat will Bürger nicht weiter belasten
Vorberatung über eine Grundsteueranhebung im Ausschuss für Verwaltung, Kultur, Sport und Soziales. Der Gemeinderat entscheidet am Mittwoch.
Wiesloch. (tt) Auf wenig Begeisterung stieß bei den Gemeinderäten die Idee der Stadtverwaltung, die Grundsteuer im kommenden Jahr erneut anzupassen. Wiesloch nimmt – trotz Erhöhung der Grundsteuer im letzten Jahr – fast eine halbe Million Euro weniger ein, als geplant. Vor dem Hintergrund der anstehenden Projekte, die die Stadt finanziell sehr fordern werden, schlägt die Verwaltung deshalb