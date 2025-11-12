Von Felix Hüll

Eppelheim. Eine Blühwiese und eine Art "Gedenktafel für die frühere Rhein-Neckar-Halle" – das wird erst einmal alles an Umfeldgestaltung sein, wenn die neue Dr. Hans-Peter Wild-Sporthalle im nächsten Frühjahr in Betrieb genommen wird.

Finanziell ist die Stadt Eppelheim aktuell nicht in der Lage, mehr als das absolut Notwendige zum Start der neu