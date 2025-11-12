Mittwoch, 12. November 2025

zurück
Plus Eppelheim

Wie geht es mit dem Umfeld der Halle weiter?

Die Stadt finanziert vorerst nur das Notwendigste, um die neue Sporthalle überhaupt in Betrieb nehmen zu können.

12.11.2025 UPDATE: 12.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 39 Sekunden
Vorerst sieht es düster aus für die Umfeldgestaltung der neuen Sporthalle. Die Eingänge werden begehbar gemacht, auf den restlichen Flächen sollen Blühwiesen entstehen. Foto: Hüll

Von Felix Hüll

Eppelheim. Eine Blühwiese und eine Art "Gedenktafel für die frühere Rhein-Neckar-Halle" – das wird erst einmal alles an Umfeldgestaltung sein, wenn die neue Dr. Hans-Peter Wild-Sporthalle im nächsten Frühjahr in Betrieb genommen wird.

Finanziell ist die Stadt Eppelheim aktuell nicht in der Lage, mehr als das absolut Notwendige zum Start der neu

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Felix Hüll
Stellvertretender Ressortleiter
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.