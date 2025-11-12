Wie geht es mit dem Umfeld der Halle weiter?
Die Stadt finanziert vorerst nur das Notwendigste, um die neue Sporthalle überhaupt in Betrieb nehmen zu können.
Von Felix Hüll
Eppelheim. Eine Blühwiese und eine Art "Gedenktafel für die frühere Rhein-Neckar-Halle" – das wird erst einmal alles an Umfeldgestaltung sein, wenn die neue Dr. Hans-Peter Wild-Sporthalle im nächsten Frühjahr in Betrieb genommen wird.
Finanziell ist die Stadt Eppelheim aktuell nicht in der Lage, mehr als das absolut Notwendige zum Start der neu