Freitag, 07. November 2025

Plus "Es wird nicht geschossen"

Das Rind bei den Schafen in Muh-ckenloch "wird nicht getötet"

Das macht der Schäfer klar. Die Chancen für das ausgebüxte Tier steigen.

07.11.2025 UPDATE: 07.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 4 Sekunden
Das ausgebüxte Rind genießt seit Tagen die Nähe zu den Schafen. Foto: Thomas Schippl

Neckargemünd-Mückenloch. (cm) Schäfer Alfons Gimber macht unmissverständlich klar: "Es wird nicht geschossen – das Rind wird nicht getötet!" Damit steigen die Überlebenschancen für das ausgebüxte Rind, das wie berichtet nach zehn Wochen im Wald nicht mehr alleine sein wollte und sich in der Nähe des Neckargemünder Stadtteils Mückenloch der Schafherde von Gimber angeschlossen hat.

