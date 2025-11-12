Wiesloch. (pol/sake) Nahe dem Bahnhof von Wiesloch ist die Leiche eines Mannes gefunden worden. Der Tote sei gegen kurz vor 5 Uhr auf einem Fuß- und Radweg zwischen einem Parkhaus und dem Busbahnhof und Bahnhof von einem Zeugen entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Kriminaltechnik war vor Ort und untersuchte die Leiche. Wann der Mann gestorben sei, sei noch unklar.

Der Tote wies Verletzungen auf. Ob der Mann an diesen Verletzungen gestorben sei und ob die Verletzungen auf ein Gewaltverbrechen zurückzuführen seien, werde ermittelt, so der Sprecher. Rettungskräfte hätten vor Ort vergeblich versucht, den Mann zu reanimieren. Weitere Details nannte der Sprecher zunächst nicht.

Die Kriminalpolizei werte Spuren aus und befrage Zeugen, sagte der Polizeisprecher. Die Identität des Toten sei weiter unklar, man gehe dazu einigen Hinweisen nach.

Der Betrieb am Bahnhof Wiesloch/Walldorf war von dem Einsatz laut Polizei nicht beeinträchtigt.

Zeugen werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Ort des Geschehens

Update: Mittwoch, 12. November 2025, 13.52 Uhr