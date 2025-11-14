Toter am Bahnhof Wiesloch/Walldorf – 26-Jähriger in Haft
Der am Mittwochmorgen gefundene Mann starb an den Folgen einer Stichverletzung. Der später in Stuttgart gefasste Tatverdächtige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.
Von Konrad Bülow
Wiesloch/Walldorf. Eine Stichverletzung hat offenbar am Mittwochmorgen zum Tod eines 27-Jährigen am Bahnhof Wiesloch-Walldorf geführt. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Heidelberg auf RNZ-Nachfrage mit.
Wie berichtet, wurde am Donnerstag bei Stuttgart ein 26-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Am gestrigen Freitag hat eine Ermittlungsrichterin am