Toter am Bahnhof Wiesloch/Walldorf – 26-Jähriger in Haft

Der am Mittwochmorgen gefundene Mann starb an den Folgen einer Stichverletzung. Der später in Stuttgart gefasste Tatverdächtige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Polizisten suchten am Mittwochmorgen den Bereich um den Bahnhof Wiesloch-Walldorf ab: Dort war ein 27-Jähriger verstorben. Nun haben Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigt, dass sie von einem Gewaltverbrechen ausgehen. Foto: Priebe

Von Konrad Bülow

Wiesloch/Walldorf. Eine Stichverletzung hat offenbar am Mittwochmorgen zum Tod eines 27-Jährigen am Bahnhof Wiesloch-Walldorf geführt. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Heidelberg auf RNZ-Nachfrage mit.

Wie berichtet, wurde am Donnerstag bei Stuttgart ein 26-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Am gestrigen Freitag hat eine Ermittlungsrichterin am

Konrad Bülow
Redakteur
