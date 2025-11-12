So war die Ankunft im neuen Zuhause für Rind "Mücke"
Das ausgebüxte Rind ist auf dem Gnadenhof angekommen und soll erst mal zur Ruhe kommen. Patenschaften werden aber jetzt schon gesucht.
Neckargemünd-Mückenloch. (cm) Nach knapp drei Stunden war es am Montagabend geschafft: "Mücke" war gut in ihrem neuen Zuhause in der Nähe von Alsfeld im hessischen Vogelsbergkreis angekommen.
Dort darf das Rind, das im August in Schönbrunn beim Verladen zum Schlachter ausbüxte, zehn Wochen im Wald lebte und sich dann einer Schafherde anschloss, nun wie berichtet auf einem Gnadenhof