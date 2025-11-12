Mittwoch, 12. November 2025

zurück
Plus Neckargemünd-Mückenloch

So war die Ankunft im neuen Zuhause für Rind "Mücke"

Das ausgebüxte Rind ist auf dem Gnadenhof angekommen und soll erst mal zur Ruhe kommen. Patenschaften werden aber jetzt schon gesucht.

12.11.2025 UPDATE: 12.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 15 Sekunden
„Mücke“ lebt nun wieder mit Artgenossen zusammen. Foto: privat

Neckargemünd-Mückenloch. (cm) Nach knapp drei Stunden war es am Montagabend geschafft: "Mücke" war gut in ihrem neuen Zuhause in der Nähe von Alsfeld im hessischen Vogelsbergkreis angekommen.

Dort darf das Rind, das im August in Schönbrunn beim Verladen zum Schlachter ausbüxte, zehn Wochen im Wald lebte und sich dann einer Schafherde anschloss, nun wie berichtet auf einem Gnadenhof

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.