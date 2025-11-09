Dossenheim/Schriesheim. (RNZ/mün) Die Bürgerinnen und Bürger der beiden Gemeinden haben entschieden: Im Waldgebiet am Weißen Stein dürfen Windräder gebaut werden. In Schriesheim setzten sich die Befürworter der Anlagen mit einem knapperen Vorsprung durch als in Dossenheim.

> So wurde in Dossenheim abgestimmt:

Die Frage lautete: "Sind Sie gegen die Errichtung von Windkraftanlagen auf den gemeindeeigenen Grundstücken im Dossenheimer Wald?"

Wer also mit "Ja" stimmte, war gegen die Windkraftanlagen. Die Befürworter mussten mit "Nein" stimmen. Das Mindestquorum liegt bei 20 Prozent der Stimmberechtigten.

Mit Ja (also gegen die Windkraftanlagen) stimmten 39,77 Prozent (2.232 Stimmen).

Mit Nein (also für die Windkraftanlagen) stimmten 60,23 Prozent ( 3.380Stimmen) – 20%-Quorum der Stimmberechtigten erreicht.

Damit haben sich die Nein-Sager als Befürworter der Windkraftanlagen durchgesetzt. Die Wahlbeteiligung lag bei 58,62 Prozent (5.612 gültige Stimmen).

> So wurde in Schriesheim abgestimmt:

Die Frage lautete: "Sind Sie gegen die Errichtung von Windkraftanlagen auf den gemeindeeigenen Grundstücken im Schriesheimer Wald?"

Wer also mit "Ja" stimmte, war gegen die Windkraftanlagen. Die Befürworter mussten mit "Nein" stimmen. Das Mindestquorum liegt bei 20 Prozent der Stimmberechtigten.

Mit Ja (also gegen die Windkraftanlagen) stimmten 45,32 Prozent (3.038 Stimmen).

Mit Nein (also für die Windkraftanlagen) stimmten 54,68 Prozent (3.666 Stimmen) – 20%-Quorum der Stimmberechtigten erreicht.

Damit haben sich die Nein-Sager als Befürworter der Windkraftanlagen durchgesetzt. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,77 Prozent (6.704 gültige Stimmen).

(Bitte aktualisieren Sie diese Seite für die neuesten Meldungen.)

Mit den Bürgerentscheiden in Dossenheim und Schriesheim wurde nun die erste Hürde genommen. Jetzt können Dossenheim und Schriesheim in konkrete Vertragsverhandlungen mit einem Projektierer gehen. Grundlage wären die von der gemeinsamen Dialoggruppe ausgehandelten Bedingungen und das Angebot von Pionext. Dieses sieht vier Windenergieanlagen, eine finanzielle Bürgerbeteiligung und zu gleichen Teilen auf die beiden Kommunen aufgeteilte Pachterträge vor – unabhängig davon, auf welcher Gemarkung die Windkraftanlagen am Ende stehen.

Aber wann würden sich die Windräder drehen? Nach den Pachtverträgen folgen naturschutzrechtliche Untersuchungen und viele weitere Schritte. Final entscheidet die Genehmigungsbehörde, das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises, ob und wie viele Anlagen gebaut werden dürfen. Nach Angaben des Projektierers Pionext könnte der Windpark in fünf bis sechs Jahren stehen.