Eberbach. (red/pm) Große Freude bei der GRN-Klinik in Eberbach, denn wie die Pressestelle der GRN mitteilte, spendete eine dankbare Patientin der Abteilung Kardiologie ganze 30.000 Euro. Nachdem die Frau, die namentlich nicht erwähnt werden möchte, mit Herzrasen, Luftnot und hohem Blutdruck in die Klinik kam, war eines schnell klar: Mit Verdacht auf eine Lungenembolie schwebte sie in