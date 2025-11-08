Samstag, 08. November 2025

Plus Eberbach

Dankbare Patientin spendet 30.000 Euro-Erbe an die GRN-Klinik

Sie hat sich hier gut aufgehoben gefühlt. Mit dem Geld soll ein zweites Herzultraschall-Gerät angeschafft werden.

08.11.2025 UPDATE: 08.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 23 Sekunden
Das Team der Kardiologie freut sich über die großzügige Spende und nimmt den symbolischen Scheck dankend entgegen. Foto: privat/GRN

Eberbach. (red/pm) Große Freude bei der GRN-Klinik in Eberbach, denn wie die Pressestelle der GRN mitteilte, spendete eine dankbare Patientin der Abteilung Kardiologie ganze 30.000 Euro. Nachdem die Frau, die namentlich nicht erwähnt werden möchte, mit Herzrasen, Luftnot und hohem Blutdruck in die Klinik kam, war eines schnell klar: Mit Verdacht auf eine Lungenembolie schwebte sie in

