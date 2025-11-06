Wo ist Platz für Photovoltaik in der Stadt?
Eine Analyse für Freiflächanlagen wurde vorgestellt. Es gibt Kritik aus den Stadtteilen am Vorgehen der Stadt.
Von Christoph Moll
Neckargemünd. Wo im Stadtgebiet sind große Photovoltaik-Freianlagen möglich? Diese Frage ist in den Fokus gerückt, nachdem die geplante Anlage auf der ehemaligen Mülldeponie bei Mückenloch gescheitert war.
Die Stadt hat daraufhin eine Analyse aller möglichen Flächen im Stadtgebiet in Auftrag gegeben, deren Ergebnis nun in der jüngsten