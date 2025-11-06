Donnerstag, 06. November 2025

zurück
Plus Neckargemünd

Wo ist Platz für Photovoltaik in der Stadt?

Eine Analyse für Freiflächanlagen wurde vorgestellt. Es gibt Kritik aus den Stadtteilen am Vorgehen der Stadt.

06.11.2025 UPDATE: 06.11.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 17 Sekunden
In Lobbach fängt seit über zehn Jahren ein Solarpark die Sonnenstrahlen ein. Foto: A. Dorn

Von Christoph Moll

Neckargemünd. Wo im Stadtgebiet sind große Photovoltaik-Freianlagen möglich? Diese Frage ist in den Fokus gerückt, nachdem die geplante Anlage auf der ehemaligen Mülldeponie bei Mückenloch gescheitert war.

Die Stadt hat daraufhin eine Analyse aller möglichen Flächen im Stadtgebiet in Auftrag gegeben, deren Ergebnis nun in der jüngsten

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.