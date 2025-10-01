Von Matthias Kros

Mosbach. Das Amtsgericht Mannheim hat am Mittwoch das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Werkzeugmaschinenbauers Hüller Hille GmbH mit Sitz in Mosbach eröffnet. Als Gründe für den erwarteten Schritt nennt das Gericht in einer entsprechenden Mitteilung "Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung".

Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der