Mittwoch, 01. Oktober 2025

Insolvenzverfahren für Hüller Hille eröffnet

"Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung": Der Maschinenbauer steht unter Druck.

01.10.2025 UPDATE: 01.10.2025 17:51 Uhr 54 Sekunden
Das Traditionsunternehmen "Hüller Hille" in Mosbach-Diedesheim. Archiv-Foto: Sebastian Schuch

Von Matthias Kros

Mosbach. Das Amtsgericht Mannheim hat am Mittwoch das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Werkzeugmaschinenbauers Hüller Hille GmbH mit Sitz in Mosbach eröffnet. Als Gründe für den erwarteten Schritt nennt das Gericht in einer entsprechenden Mitteilung "Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung".

Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der

