Mittwoch, 10. September 2025

zurück
Plus Mosbach

Für 31 Angestellte von Hüller Hille bleibt eine Perspektive

Der vorläufige Insolvenzverwalter Olaf Spiekermann zeigt sich zuversichtlich für einen Fortbestand des Unternehmens.

10.09.2025 UPDATE: 10.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 42 Sekunden
Die Gründe für die finanziellen Probleme beim Diedesheimer Werkzeugmaschinenbauer Hüller Hille „sind mannigfaltig“, sagt der vorläufige Insolvenzverwalter Olaf Spiekermann im RNZ-Interview. Foto: Caspar Oesterreich
Interview
Interview
Olaf Spiekermann
Insolvenzverwalter bei Hüller Hille

Von Caspar Oesterreich

Diedesheim. Nicht nur am Dienstag hingen die Regenwolken tief über Hüller Hille in Diedesheim. Seit Ende 2024 befindet sich der traditionsreiche Werkzeugmaschinenbauer in finanzieller Schieflage.

Ein Insolvenzverfahren ist zwar bisher nicht eröffnet worden, Ende August bestellte das Mosbacher Amtsgericht aber schon einmal Olaf Spiekermann zum

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Caspar Oesterreich
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.