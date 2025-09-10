Für 31 Angestellte von Hüller Hille bleibt eine Perspektive
Der vorläufige Insolvenzverwalter Olaf Spiekermann zeigt sich zuversichtlich für einen Fortbestand des Unternehmens.
Insolvenzverwalter bei Hüller Hille
Von Caspar Oesterreich
Diedesheim. Nicht nur am Dienstag hingen die Regenwolken tief über Hüller Hille in Diedesheim. Seit Ende 2024 befindet sich der traditionsreiche Werkzeugmaschinenbauer in finanzieller Schieflage.
Ein Insolvenzverfahren ist zwar bisher nicht eröffnet worden, Ende August bestellte das Mosbacher Amtsgericht aber schon einmal Olaf Spiekermann zum
