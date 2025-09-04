Donnerstag, 04. September 2025

Plus Investor gesucht

Insolvenzverwalter will "Hüller Hille" in Mosbach neu starten

Olaf Spiekermann versucht, den Maschinenbauer wiederzubeleben. Erste Maschinen sollen fertiggestellt, der Service reaktiviert und Investoren gesucht werden.

04.09.2025 UPDATE: 04.09.2025 04:00 Uhr 53 Sekunden
Das Traditionsunternehmen "Hüller Hille" in Mosbach-Diedesheim. Archiv-Foto: Sebastian Schuch

Von Matthias Kros

Mosbach. Olaf Spiekermann, vorläufiger Insolvenzverwalter der Hüller Hille GmbH mit Sitz in Mosbach, will den Maschinenbauer rasch wieder zum Leben erwecken: "Derzeit arbeite ich intensiv daran, den vor meiner Beauftragung über weite Strecken bereits zum Erliegen gekommenen Geschäftsbetrieb zumindest teilweise wieder anzufahren", teilte der Mannheimer

