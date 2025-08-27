Wie es mit dem Traditionsunternehmen an der Steige (einst die Maschinenfabrik Diedesheim mit rund 600 Angestellten) weitergeht, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Am heutigen Mittwochabend soll die Belegschaft in einer kurzfristig anberaumten Betriebsversammlung über die jüngsten Entwicklungen informiert werden. Foto: Sebastian Schuch