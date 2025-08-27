Mittwoch, 27. August 2025

Hüller Hille hat Schulden in Millionenhöhe

Das Amtsgericht Mosbach prüft Insolvenzantrag. Auch die Kriminalpolizei ermittelt. Eine Pfändung sicherte 75 Prozent der März-Gehälter.

27.08.2025 UPDATE: 27.08.2025 15:30 Uhr 2 Minuten, 41 Sekunden
Wie es mit dem Traditionsunternehmen an der Steige (einst die Maschinenfabrik Diedesheim mit rund 600 Angestellten) weitergeht, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Am heutigen Mittwochabend soll die Belegschaft in einer kurzfristig anberaumten Betriebsversammlung über die jüngsten Entwicklungen informiert werden. Foto: Sebastian Schuch

Von Caspar Oesterreich

Diedesheim. Die – wenigstens halbwegs – gute Nachricht zuerst: In den vergangenen Tagen hat ein Großteil der Mitarbeiter von Hüller Hille ihr März-Gehalt erhalten. Jedenfalls 75 Prozent des eigentlichen Lohns. Allerdings nicht, weil das Diedesheimer Maschinenbauunternehmen plötzlich wieder über liquide Mittel verfügte, sondern weil Vermögen gepfändet

Caspar Oesterreich
