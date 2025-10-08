Mittwoch, 08. Oktober 2025

Medikamenten-Großlager entsteht auf altem HDM-Werksgelände

Auf dem ehemaligen HDM-Gelände siedelt sich Movianto an. Arzneimittel können bis minus 80 Grad gelagert werden.

08.10.2025 UPDATE: 08.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 2 Sekunden
Diese beiden Hallen sind bereits auf dem ehemaligen HDM-Werksgelände gebaut worden. Dort soll ein Medikamentenlager entstehen. Die linke Halle war ursprünglich nicht für den Logistikbereich vorgesehen. Foto: VGP

Von Timo Teufert

Wiesloch. Künftig werden Apotheken in ganz Deutschland und Österreich von einem neuen Lager für Arzneimittel in Wiesloch beliefert. Denn im neu entstehenden Gewerbepark auf dem ehemaligen Werksgelände von Heidelberger Druckmaschinen wird sich der auf Pharma- und Gesundheitsprodukte spezialisierte Logistikdienstleister Movianto ansiedeln. Das teilte das

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Timo Teufert
Redakteur/Leiter der Redaktion Wiesloch/Walldorf
zu unseren Autoren  
