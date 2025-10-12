Heidelberger Bürgermeisterin baut Solarparks auf Gewächshausdächern
"Sonnen-Gärtnerei" für Energiewende: Gemeinsam mit ihrem Ehemann investierte Martina Pfister in die Gründung eines Solarparks auf den Dächern der Gärtnerei Ernst.
Von Axel Sturm
Ladenburg. Es gibt verantwortungsbewusste Menschen, die trotz ihrer beruflichen Führungspositionen immer noch die Zeit finden, sich ehrenamtlich zu engagieren. Auch neue Ideen lassen sie Wirklichkeit werden. Zwei, für die das gilt, wohnen in der Ladenburger Mühlgasse. Es handelt sich um das Ehepaar Martina und Stefan Pfister, das 2019 den Kettenheimer Hof