Kommandeur Mark Sterk verabschiedet sich spektakulär
Der Oberstleutnant übergab das Kommando des Logistikbataillons 461 in Walldürn. Bei seiner Ehrenrunde überraschten ihn Soldaten mit einem Flughafenschlepper.
Walldürn. (jam) Ob Appell, Gelöbnis oder Neujahrsempfang – die Veranstaltungen des Logistikbataillons 461 in der Walldürner Nibelungenkaserne folgen den militärischen Protokollen regelmäßig bis ins kleinste Detail. Überraschungen sind dementsprechend selten – besonders für einen Kommandeur wie Mark Sterk, der bei seinen Soldaten als Analytiker mit stets klarem Plan gilt.
Die