Plus Bundeswehr Walldürn

Kommandeur Mark Sterk verabschiedet sich spektakulär

Der Oberstleutnant übergab das Kommando des Logistikbataillons 461 in Walldürn. Bei seiner Ehrenrunde überraschten ihn Soldaten mit einem Flughafenschlepper.

11.10.2025 UPDATE: 11.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 3 Sekunden
Überraschung zum Schluss: Oberstleutnant Mark Sterk (r.), sein Nachfolger Dirk Jordan (M.) und Oberst d.R. Dr. Axel Schmucker warten gespannt darauf, welches Gefährt Sterks Stab für seinen „Ausmarsch mit Fahrzeug“ ausgewählt hat. Foto: Janek Mayer

Walldürn. (jam) Ob Appell, Gelöbnis oder Neujahrsempfang – die Veranstaltungen des Logistikbataillons 461 in der Walldürner Nibelungenkaserne folgen den militärischen Protokollen regelmäßig bis ins kleinste Detail. Überraschungen sind dementsprechend selten – besonders für einen Kommandeur wie Mark Sterk, der bei seinen Soldaten als Analytiker mit stets klarem Plan gilt.

