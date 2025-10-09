Donnerstag, 09. Oktober 2025

Bammental/Neckargemünd

77-Jährige fuhr mit Auto gegen Brücke auf B45

Sie war bereits anderen Fahrern wegen ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen.

Autofahren im Alter
Bammental/Neckargemünd. (ugb) Eine 77-jährige Skoda-Fahrerin ist am Mittwoch gegen 12.30 Uhr auf der Bundesstraße B45 auf Höhe der Kriegsmühle mit einem Brückengeländer kollidiert. Laut Polizei war die Frau in Richtung Bammental unterwegs und bereits anderen Verkehrsteilnehmern durch ihre "unsichere Fahrweise aufgefallen".

Bei dem Unfall wurden Geländer sowie Auto "massiv beschädigt". Letzteres wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt 15.000 Euro. Die 77-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, blieb aber unverletzt. Sie gab eine Blutprobe ab, da eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit durch eine Einnahme von Medikamenten nicht auszuschließen war.

Benjamin Miltner
