Freitag, 10. Oktober 2025

Plus Neckar-Odenwald-Kreis

Altkleider werden durch Texaid-Insolvenz zum Problemmüll

Durch die Insolvenz verschärft sich die Lage. So ist die Lage in den Kommunen.

10.10.2025 UPDATE: 10.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 57 Sekunden
So bitte nicht: Sind die Container voll, sollte man seine Textilien erst einmal wieder mitnehmen. Immer häufiger findet sich in Altkleidercontainern aber auch Müll, der dort nicht hineingehört. Foto: DRK Buchen

Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Rotes Flatterband signalisiert es in Obrigheim, überquellende Container andernorts: In die Altkleidercontainer der Firma Texaid darf, kann und soll nichts mehr eingeworfen werden. Das Unternehmen ist insolvent. Der weltweite Markt für Alttextilien ist beinahe komplett zusammengebrochen, und das bekam auch die deutsche Firma zu

