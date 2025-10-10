Haßmersheim. (schat) Der benachbarte Hausbootbesitzer bemerkte schon früh, dass etwas nicht stimmt. Allein: Jede Hilfe kam am Ende doch zu spät, das Vereinsheim des Haßmersheimer Bootsvereins versank am Mittwoch ganz langsam, aber doch unaufhaltsam im Hafenbecken am Ortsrand der Schiffergemeinde.

Am frühen Vormittag hatte genannter Dauerlieger ein unheilvolles "Blubbern" aus Richtung