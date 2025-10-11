Von Timo Teufert

Walldorf. Wenn am Straßenrand ein rotes Licht aufblitzt, sind Autofahrer meist nicht sehr glücklich. Anders der DJ und Songwriter Luca-Dante Spadafora, als er vor einiger Zeit zu Fuß den Blitzer in der Walldorfer Hauptstraße auslöste. Er rannte dafür von der B291 in Richtung Dannheckerstraße – und zwar so schnell, dass die fest installierte