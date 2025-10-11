Walldorfer Blitzer wird dank Luca-Dante Spadafora zum Instagram-Hit
Er stellte ein Video davon online. Die Stadt reagierte mit einer Herausforderung für den Künstler.
Von Timo Teufert
Walldorf. Wenn am Straßenrand ein rotes Licht aufblitzt, sind Autofahrer meist nicht sehr glücklich. Anders der DJ und Songwriter Luca-Dante Spadafora, als er vor einiger Zeit zu Fuß den Blitzer in der Walldorfer Hauptstraße auslöste. Er rannte dafür von der B291 in Richtung Dannheckerstraße – und zwar so schnell, dass die fest installierte