Samstag, 11. Oktober 2025

zurück
Plus Zu Fuß geblitzt

Walldorfer Blitzer wird dank Luca-Dante Spadafora zum Instagram-Hit

Er stellte ein Video davon online. Die Stadt reagierte mit einer Herausforderung für den Künstler.

11.10.2025 UPDATE: 11.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 45 Sekunden
Auf der Hauptstraße ist der DJ Luca-Dante Spadafora so schnell gerannt, dass der Blitzer auslöste (l.). Weil das Bild unscharf wurde, lud ihn Stadtsprecher Armin Rößler (M.) ein, nochmal nach Walldorf zu kommen. Luca-Dante Spadafora (r.) ist sich aber nicht sicher, ob das eine Falle ist. Und befragt deshalb seine Fans. Repros: RNZ

Von Timo Teufert

Walldorf. Wenn am Straßenrand ein rotes Licht aufblitzt, sind Autofahrer meist nicht sehr glücklich. Anders der DJ und Songwriter Luca-Dante Spadafora, als er vor einiger Zeit zu Fuß den Blitzer in der Walldorfer Hauptstraße auslöste. Er rannte dafür von der B291 in Richtung Dannheckerstraße – und zwar so schnell, dass die fest installierte

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Timo Teufert
Redakteur/Leiter der Redaktion Wiesloch/Walldorf
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.