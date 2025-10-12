Von Julia Scholz

Region Heidelberg. Peter Reiter arbeitet als Biologielaborant bei der Eberbacher Firma Gelita. Der Meckesheimer ist seit 1996 zertifizierter Pilzsachverständiger und somit ein ausgezeichneter Gesprächspartner, wenn es um das Thema Pilze sammeln und bestimmen geht.

Er führt beliebte Pilzwanderungen an, beispielsweise über den Spechbacher