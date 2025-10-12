Was es beim Pilz-Sammeln zu beachten gilt
"Es gab viele kuriose Funde". Das Bestimmen kann man lernen, erklärt Experte Peter Reiter im RNZ-Interview.
Von Julia Scholz
Region Heidelberg. Peter Reiter arbeitet als Biologielaborant bei der Eberbacher Firma Gelita. Der Meckesheimer ist seit 1996 zertifizierter Pilzsachverständiger und somit ein ausgezeichneter Gesprächspartner, wenn es um das Thema Pilze sammeln und bestimmen geht.
Er führt beliebte Pilzwanderungen an, beispielsweise über den Spechbacher