Plus B27-Baustelle

Seit Sonntag Umleitung Richtung Buchen

Am Montag startet der zweite Bauabschnitt der B27-Sanierung zwischen Buchen-Nord und der Panzerbrücke bei Walldürn. Die Umleitungen sind bereits am heutigen Sonntag eingerichtet.

Achtung Umleitung: Zwischen Walldürn und Buchen ist die B27 voll gesperrt. Foto: rüb

Buchen/Walldürn. (rüb) Nachdem der erste Bauabschnitt der Deckensanierung auf der B27 abgeschlossen ist, folgt nun ab dem morgigen Montag das 3,5 Kilometer lange Teilstück zwischen Buchen-Nord und der Panzerbrücke bei Walldürn.

Während des zweiten Bauabschnitts kann der Verkehr aus Mosbach in Richtung Walldürn einspurig auf der B27 laufen. Verkehrsteilnehmer aus Richtung

