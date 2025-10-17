Neue Schreinerei des Möbelhauses "Die Grammlichs" in Eberstadt eröffnet
Die Grammlich-Familie hat ihre Schreinerei in Eberstadt modernisiert. Mit der neuen Werkstatt stärken sie Tradition, Ausbildung und Innovationskraft.
Von Rüdiger Busch
Eberstadt. "Wir wollen mit dieser Investition ein Zeichen in Richtung Zukunft setzen und gute Voraussetzungen für die nächste Generation schaffen", sagte Marco Hofmann, Geschäftsführer des Möbelhauses "Die Grammlichs" am Donnerstagabend anlässlich der Einweihung der neuen Schreinerei. Gemeinsam mit seinem Bruder Volker Hofmann und der gesamten Familie