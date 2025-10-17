Freitag, 17. Oktober 2025

zurück
Plus Obrigheim

Vorwürfe nach Bürgermeisterwahl werden geprüft

Nach dem klaren Wahlsieg von Thorsten Sienholz sorgt ein anonymes Schreiben für Aufsehen. Das Landratsamt prüft nun die Wahl, wie es nach jeder Wahl üblich ist. Ein offizieller Einspruch liegt jedoch nicht vor.

17.10.2025 UPDATE: 17.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 18 Sekunden
Das Obrigheimer Rathaus. Archiv-Foto: Heiko Schattauer

Obrigheim. (stk) Die Wahl ist gelaufen, der neue (designierte) Bürgermeister von Obrigheim gewählt. Nach dem überraschenden Tod des Amtsinhabers Achim Walter war ein neuer Bürgermeister gesucht worden. Auf Thorsten Sienholz, der aktuell noch Bau- und Rechnungsamtsleiter in der Gemeinde ist, entfielen 1646 Stimmen, was bei einer Wahlbeteiligung von 50,6 Prozent einen Stimmenanteil von genau

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Stephanie Kern
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.