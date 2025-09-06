Rot. (kbw) Autofahrer, die ihr Fahrzeug im Roter Erlengrund parken wollen, müssen genau hinschauen. Sie sind verpflichtet, die Gefährte innerhalb der dafür vorgesehenen Markierungen auf dem Asphalt abzustellen.

Das Problem: die Zeichen sind schwer zu erkennen. Eine RNZ-Leserin aus Ketsch hat damit nach eigenen Angaben unangenehme Erfahrungen gemacht. Sie habe die Markierungen nicht