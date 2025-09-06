Samstag, 06. September 2025

Plus St. Leon-Rot

Gab es Knöllchen, weil die Parkplatz-Markierung nicht zu erkennen war?

Augen auf bei der Parkplatzsuche. Im Roter Erlengrund wurden Markierungen provisorisch aufgesprüht. Doch sie waren wohl schlecht Sichtbar.

06.09.2025
Auf Probe wurden im Roter Erlengrund Parkmarkierungen aufgesprüht. Die verblassen mit der Zeit. Foto: Lerche

Rot. (kbw) Autofahrer, die ihr Fahrzeug im Roter Erlengrund parken wollen, müssen genau hinschauen. Sie sind verpflichtet, die Gefährte innerhalb der dafür vorgesehenen Markierungen auf dem Asphalt abzustellen.

Das Problem: die Zeichen sind schwer zu erkennen. Eine RNZ-Leserin aus Ketsch hat damit nach eigenen Angaben unangenehme Erfahrungen gemacht. Sie habe die Markierungen nicht

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Konrad Bülow
Redakteur
zu unseren Autoren  
