Freitag, 05. September 2025

Plus Wegen Foto-Automat im Rathaus

Fotograf muss Atelier am Mosbacher Marktplatz schließen

Waldemar Pusch zieht mit seinem Fotoatelier in die Entengasse. "Kaum 50 Euro Umsatz mehr am Tag".

05.09.2025 UPDATE: 05.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 51 Sekunden
Mittendrin im Renovierungsstress, auch wenn die neuen Räumlichkeiten in der Enten­gasse 3 deutlich weniger Platz bieten als das Studio am Marktplatz. Pass- und Bewerbungsbilder will Waldemar Pusch auch nach dem Umzug weiterhin anbieten. Foto: cao

Von Caspar Oesterreich

Mosbach. Es ist gekommen, wie Waldemar Pusch es im April befürchtet hatte: "Seit die neuen Passbildautomaten im Mosbacher Rathaus stehen, machen wir kaum mehr 50 Euro Umsatz am Tag", bedauert er nun im zweiten Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung.

Die harte Konsequenz: In den nächsten Wochen wird er sein Fotoatelier am Marktplatz schließen –

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Caspar Oesterreich
zu unseren Autoren  
