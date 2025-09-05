Fotograf muss Atelier am Mosbacher Marktplatz schließen
Waldemar Pusch zieht mit seinem Fotoatelier in die Entengasse. "Kaum 50 Euro Umsatz mehr am Tag".
Von Caspar Oesterreich
Mosbach. Es ist gekommen, wie Waldemar Pusch es im April befürchtet hatte: "Seit die neuen Passbildautomaten im Mosbacher Rathaus stehen, machen wir kaum mehr 50 Euro Umsatz am Tag", bedauert er nun im zweiten Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung.
Die harte Konsequenz: In den nächsten Wochen wird er sein Fotoatelier am Marktplatz schließen –
