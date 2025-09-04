Schriesheim. (hö) Auch in der Ferienzeit erhielt die Strahlenburg-Stiftung in Gründung (i.G.) weitere Spendenzusagen: Mittlerweile sind es 880.000 Euro – 180.000 Euro mehr als noch vor einem Monat.

Damit das Anliegen der Stiftung, das Wahrzeichen der Stadt zu kaufen, weiter im Bewusstsein bleibt, bietet Sindy Grambow am morgigen Freitag, 5. September, wieder eine "Burgführung" an –