Donnerstag, 04. September 2025

zurück
Plus Schriesheim

Spenden-Million für den Strahlenburg-Kauf ist in Sicht

Fast 900.000 Euro sind bereits gesammelt. Ralf Habenicht plant nun eine große Losaktion. Am morgigen Freitag startet die Burgführung.

04.09.2025 UPDATE: 04.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 5 Sekunden
Mittlerweile hat die Strahlenburg-Stiftung fast 900.000 Euro an Spendenzusagen eingeworben. Das ist aber nur ein Viertel des Kaufpreises von 3,5 Millionen Euro. Grafik: RNZ

Schriesheim. (hö) Auch in der Ferienzeit erhielt die Strahlenburg-Stiftung in Gründung (i.G.) weitere Spendenzusagen: Mittlerweile sind es 880.000 Euro – 180.000 Euro mehr als noch vor einem Monat.

Damit das Anliegen der Stiftung, das Wahrzeichen der Stadt zu kaufen, weiter im Bewusstsein bleibt, bietet Sindy Grambow am morgigen Freitag, 5. September, wieder eine "Burgführung" an –

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.