Mittwoch, 03. September 2025

Plus Wiederholungsgefahr

Bauunternehmer aus Rhein-Neckar-Kreis nach Betrug in U-Haft

Gegen einen Bauunternehmer wird ermittelt, weil er seine Angestellten nicht richtig gemeldet haben soll. Jahre später stellt sich heraus: Er soll es wieder getan haben. Das hat nun Konsequenzen.

03.09.2025 UPDATE: 03.09.2025 18:23 Uhr 43 Sekunden
Zoll - Illustration
Einsatzkräfte des Zolls nahmen den 65-Jährigen am Dienstag fest. (Symbolbild)

Rhein-Neckar-Kreis/Karlsruhe. (dpa/lsw) Ein Bauunternehmer im Rhein-Neckar-Kreis soll in zwei unterschiedlichen Zeiträumen Sozialversicherungsbeiträge für seine Angestellten nicht ordnungsgemäß gezahlt und falsche Angaben zu ihren Löhnen gemacht haben. Deswegen kam er nun in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Hauptzollamt Karlsruhe mitteilten.

Der 65 Jahre

