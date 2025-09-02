Dienstag, 02. September 2025

Das Land gibt grünes Licht für den umstrittenen Radweg

Die Trasse zwischen L532 und Sportplatz ist genehmigt. Dafür müssen Zauneidechsen umgesiedelt werden. Die Gegner erwägen jedoch eine Petition.

02.09.2025 UPDATE: 02.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 17 Sekunden
Entlang der L 532 am Wiesenbacher Sportplatz soll ein Radweg entstehen. Foto: Alex

Von Lukas Werthenbach

Wiesenbach. Die Pläne für den umstrittenen Radweg entlang der Landesstraße L532 zwischen Sportplatz-Parkplatz und Hochwasserrückhaltebecken "Brühl" sind genehmigt worden. Damit gab das Regierungspräsidium Karlsruhe grünes Licht für den Bau des rund 350 Meter langen Wegs, der von einer eigens gegründeten Bürgerinitiative (BI) um den früheren

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Lukas Werthenbach
Redakteur
