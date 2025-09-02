Von Lukas Werthenbach

Wiesenbach. Die Pläne für den umstrittenen Radweg entlang der Landesstraße L532 zwischen Sportplatz-Parkplatz und Hochwasserrückhaltebecken "Brühl" sind genehmigt worden. Damit gab das Regierungspräsidium Karlsruhe grünes Licht für den Bau des rund 350 Meter langen Wegs, der von einer eigens gegründeten Bürgerinitiative (BI) um den früheren