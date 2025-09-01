Montag, 01. September 2025

Plus Mannheim

Bilfinger-Aufsichtsratschef gerät mit Lufthansa-Piloten aneinander

Eckhard Cordes sorgte am Berliner Flughafen BER für Aufsehen. Nach lautstarkem Streit mit einem Piloten wurde ihm das Mitfliegen verweigert.

01.09.2025 UPDATE: 01.09.2025 16:08 Uhr 1 Minute, 15 Sekunden
Eckardt Cordes darf nach Streit am Berliner BER nicht mitfliegen. Foto: dpa

Von Matthias Kros

Berlin/Mannheim. An einem Flugsteig des Berliner Flughafens BER ist es offenbar zu einem heftigen Streit zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzenden des Mannheimer Industrie-Dienstleisters Bilfinger, Eckhard Cordes (74), und einem Lufthansa-Piloten gekommen. Darüber berichten mehrere Medien, darunter das "Handelsblatt".

Die Auseinandersetzung soll demnach derart

