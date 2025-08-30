Samstag, 30. August 2025

zurück
Plus Wilde Gerüchte um Konferenz

Abgang von Ungarn-Geschäftsführer bringt SAP in Erklärungsnot

Der Geschäftsführer hat das Unternehmen verlassen. Die Veranstaltung wurde für dieses Jahr abgesagt.

30.08.2025 UPDATE: 30.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 32 Sekunden

Archivfoto: dpa

Von Matthias Kros

Walldorf. Nach einer von heiklen Gerüchten begleiteten Veranstaltung herrscht Unruhe bei der ungarischen Tochter des Softwarekonzerns SAP mit Sitz in Budapest. Ein Unternehmenssprecher bestätigte am Freitag in Walldorf, dass Szabolcs Pinter, Geschäftsführer von SAP Ungarn, das Unternehmen verlassen habe.

Er soll bereits seit 2007 für SAP tätig

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.