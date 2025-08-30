Von Matthias Kros

Walldorf. Nach einer von heiklen Gerüchten begleiteten Veranstaltung herrscht Unruhe bei der ungarischen Tochter des Softwarekonzerns SAP mit Sitz in Budapest. Ein Unternehmenssprecher bestätigte am Freitag in Walldorf, dass Szabolcs Pinter, Geschäftsführer von SAP Ungarn, das Unternehmen verlassen habe.

Er soll bereits seit 2007 für SAP tätig