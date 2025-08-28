Wiesloch. (RNZ) Rot-weiß markierte Absperrgitter ziehen derzeit die Blicke von Passanten in der Wieslocher Schlossstraße auf sich. Der Grund: Von der Unterseite des Balkons eines privaten Wohnhauses in der Schlossstraße 8 – in der Fußgängerzone, direkt neben der Redaktion der Rhein-Neckar-Zeitung – waren am Donnerstag Betonteile auf die Straße gefallen, wie die Stadt Wiesloch mitteilte. Zum Schutz der Verkehrsteilnehmer sei der Bereich umgehend abgesperrt worden. Der Technische Service der Stadt, das Ordnungsamt und auch die Feuerwehr waren vor Ort.

Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. In enger Abstimmung mit dem Eigentümer des Gebäudes werde nun daran gearbeitet, die bestehenden baulichen Mängel, die zum Herabfallen der Betonteile führten, schnellstmöglich zu beheben und die Sicherheit dauerhaft wiederherzustellen, heißt es weiter aus dem Rathaus.

Ort des Geschehens

Die halbseitige Sperrung des Bereichs unter dem betroffenen Balkon bleibe bis auf Weiteres bestehen. Die Stadt Wiesloch bitte alle Anwohner sowie Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die notwendige Maßnahme und die damit verbundenen Einschränkungen: "Die Sicherheit der Bürger hat oberste Priorität."