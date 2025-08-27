Mittwoch, 27. August 2025

Plus ARD-Doku über Carsten Breuer

Hardheimer Ex-Kommandeur ist Deutschlands "Soldat Nr. 1"

Journalisten haben den Generalinspekteur der Bundeswehr neun Monate exklusiv begleitet.

27.08.2025 UPDATE: 27.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 44 Sekunden
Generalinspekteur Carsten Breuer bei einem Vortrag im März 2024 in Hardheim. Foto: rüb

Hardheim/Bonn. (rüb) Von 2004 bis 2006 führte er als Kommandeur das damalige Panzerflugabwehrkanonenbataillon 12 in der Hardheimer Carl-Schurz-Kaserne – heute ist er Deutschlands ranghöchster Soldat: der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Carsten Breuer. Die ARD-Journalisten Willem Konrad und Lucas Stratmann haben Breuer über neun Monate exklusiv mit ihrer Kamera begleitet und eine

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
Kommentare
